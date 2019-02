Come riferisce Il Corriere dello Sport, nella giornata di ieri l'attaccante del Monaco Radamel Falcao è stato protagonista di un blitz tanto rapido quanto inatteso a Roma. Sbarcato a metà giornata nella Capitale e provando a non farsi riconoscere, l'attaccante colombiano ha trascorso qualche ora in Italia e immediatamente hanno iniziato a circolare i primi rumors sul suo futuro prossimo. Nonostante un contratto in scadenza a giugno 2020, il Tigre concluderà questa stagione al Monaco per poi fare i bagagli e cercare una nuova avventura.



L'attuale ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione rappresenta però un bel fardello per eventuali club interessati in Europa, magari anche in Italia, con Lazio e Milan che per motivi diversi possono averci fatto un pensiero. Il club biancoceleste e il suo direttore sportivo Tare hanno buoni rapporti con l'agente Jorge Mendes, che alla Lazio ha portato Jordao, Neto e Wallace, mentre i rossoneri hanno pensato nei mesi scorsi a Falcao come rinforzo per il reparto avanzato prima di ingaggiare Higuain.