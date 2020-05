Viendo el retorno del fútbol me pregunto: ¿Existirá una razón técnica para que no se permita el abrazo en los goles? Durante todo el partido estamos en constante contacto. ¡En un tiro de esquina están los defensores encima tuyo!. En las barreras están todos juntos — Radamel Falcao (@FALCAO) May 16, 2020

Il calcio è ripartito, con la Bundesliga tornata oggi pomeriggio in campo, e già ci sono le prime polemiche. Con un tweet, l'attaccante delsi dice perplesso sul divieto di abbracci per festeggiare i gol: "C'è un motivo tecnico? Durante il gioco siamo costantemente in contatto, sui calci d'angolo tutti i difensori sono in marcatura su di te! Nelle barriere sono tutti uniti".