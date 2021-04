Contro l’Ajax ha corso dei rischi, ma si è qualificata con merito per ciò che ha fatto nelle due partite contro gli olandesi. Il Manchester United è una squadra di peso internazionale". Paulo Roberto Falcao parla così di Manchester United-Roma in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Rispetto all’Ajax, il Manchester United è una squadra sicuramente più dura da affrontare. Ma anche per gli inglesi non sarà facile contro la Roma, che ha saputo arrivare alle semifinali. Mi piace molto pure Dzeko. E’ ottimo nel gioco aereo e ha grandi qualità tecniche. E’ tanto importante avere un giocatore come lui. Non è infatti quel centravanti che gioca solo in area: Dzeko esce, scambia il pallone, fa passaggi, e partecipa al gioco. Mi gioco la gara su di lui".