Filippo Falco dice addio al Lecce. Il fantasista classe ‘92 ha infatti chiesto e ottenuto dalla società un permesso per motivi personali, la trattativa con la Stella Rossa è arrivata al punto di svolta: accordo trovato fra le parti sulla base di un milione di euro più bonus (300mila euro in caso di qualificazione in Champions League) pagabili in tre rate.