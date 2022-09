che siano analisi tattiche sulla capacità del suodi cambiare pelle a seconda delle circostanze o, non fa differenza. Reduce da una partita estremamente controversa e discussa come quella contro la Sampdoria, il cui signordi Ravenna, l'allenatore rossonero ha posto nuovamente l'accento su una situazione che- Ventidue i falli fischiati nel corso della partita, manonostante i tre di recupero concessi in coda alla prima frazione da Fabbri, poco di più nella ripresa quando la partita è stata prorogata addirittura di 8'., come ha rimarcato lo stesso Pioli. "I giocatori si adattano al metodo dell'arbitraggio. A Salisburgo i mezzi contatti non li hanno mai fischiati e i giocatori non hanno mai detto nulla. Nel derby abbiamo giocato solo 47 minuti di calcio effettivi.", ha dichiarato l'allenatore del Milan.. Il gap sempre più evidente in termini di dinamismo e agonismo che le formazioni stranieri riescono a contrapporre a quelle italiane è figlio pure della desuetudine a disputare partite nelle quali le interruzioni sono pochissime e in cui la palla si muove di continuo.Certo, il singolo episodio cattura maggiormente l'attenzione e scatena i dibattiti post-partita, ma la crisi del mondo arbitrale va decisamente più in profondità.