Niente ricorso per il Cesena. Dopo il no della Covisoc, che ha bocciato la richiesta di iscrizione al prossimo campionato di Serie B, il club romagnolo ha annunciato di aver aderito all'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblicadi Forlì; l'udienza è già fissata al 9 agosto.



SERIE D - Come riferisce l'Ansa, non è andato a buon fine l'ultimo tentativo della società di trovare i 6 milioni necessari per l'iscrizione. Fissato al 20 luglio il bando indetto dal sindaco Paolo Lucchi per nuovi gruppi, con la società che potrebbe ripartire dalla Serie D.