La Juventus ha fallito: fuori dalla Champions, in grande ritardo in campionato. Non è bastato un finale all'arrembaggio al Da Luz per vincere in casa del Benfica, i bianconeri salutano la massima competizione europea e i tifosi tornano a chiedere la testa del tecnico Allegri, finito in tendenza su Twitter con l'hashtag #AllegriOut. Vi proponiamo una gallery social con i commenti più degni di nota dal mondo di Internet.



