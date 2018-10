Ibrahimovic fallisce negli USA: i suoi Los Angeles Galaxy, avanti 2-0 al 30', si fanno rimontare e perdono 2-3 contro Houston. Niente posteason dunque per lo svedese.



IL MILAN SOGNA - Aumentano dunque le voci che vedono un suo probabile ritorno in Europa a partire da gennaio: su di lui c'è forte il Milan, ma ci hanno pensato anche Real Madrid e Man United. Ora c'è un motivo in più per Ibra per tornare a essere protagonista in positivo.