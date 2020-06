Richieste pesanti da parte del pm Dal Monte per i responsabili del fallimento del vecchio Parma: 6 anni di carcere per l’ex presidente Tommaso Ghirardi e l’ex ad Pietro Leonardi per bancarotta fraudolenta e altri reati patrimoniali. Pene minori, dai 4 anni e 6 mesi a 1 anno e 10 mesi, sono state richieste per gli altri 13 imputati, amministratori e sindaci in carica negli anni, che hanno deciso di avvalersi del rito abbreviato. La sentenza di primo grado del Tribunale di Parma è attesa entro i prossimi 40 giorni.