La crisi della Sampdoria, e il rischio di fallimento del club blucerchiato, ha conseguenze importanti sulla vita genovese. A rischio ci sono tanti fornitori, che vantano crediti con la società, anche significativi, e che magari vedono pericolante a loro volta il proprio equilibrio aziendale, ma questo non è l'unico problema. La drammatica situazione del club di Massimo Ferrero impatta molto anche sulla situazione dei dipendenti della Samp.



I lavoratori di Corte Lambruschini sono infatti senza stipendio dal mese di febbraio. Ieri proprio in sede il CdA, nella persona di Alberto Bosco, che ricopre anche la carica di direttore operativo, ha incontrato i dipendenti per spiegare che gli stipendi di febbraio tarderanno ancora. Assente Marco Lanna, anche se secondo alcuni spifferi in molti si sarebbero aspettati anche la sua presenza.