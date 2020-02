Come avviene ogni settimana Francesco Totti ieri è sceso in campo alla Longarina per la sfida con il Frosinone nella serie A di calcio a 8. Match tirato fino all’ultimo e concluso 2-2, ma non senza qualche attimo di tensione in campo. Tutto nasce da un fallo commesso da Totti negli ultimi minuti che nel tentativo di recuperare un pallone lanciato dal portiere ha allargato troppo il braccio colpendo il capitano avversario (Iannuccillo). Le scuse della bandiera giallorossa sono arrivate immediatamente, ma non sono bastate a calmare gli animi che si sono subito infiammati con la panchina di Totti che ha accusato il Frosinone di aver riempito di calci l’ex dieci della Roma.