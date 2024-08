Atalanta

Fantacalcio 2024/25: Samardzic sarà titolare all'Atalanta?

un' ora fa



Lazar Samardzic è un nuovo giocatore dell'Atalanta: dopo tante trattative non concretizzate (Napoli, Milan) e una saltata dopo le visite mediche (Inter), il tedesco naturalizzato serbo ha firmato con i bergamaschi vincitori dell'Europa League e finalisti sconfitti in Coppa Italia e Supercoppa Uefa. E' un passo importante per la sua carriera, ma sarà un bene o un male per chi ci ha puntato o ci punterà al fantacalcio?