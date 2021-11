Brutte notizie per Sinisa Mihajlovic il Bologna e i fantallenatore che sul suo ottimo inizio di stagione avevano costruito le fortune di oggi. Lorenzo De Silvestri si è infortunato e gli esami strumentali hanno confermato la lesione alla coscia destra che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno 3 settimane. Probabile un maggiore minutaggio per Mbaye.



IL REPORT

Gli esami cui è stato sottoposto Lorenzo De Silvestri hanno evidenziato una lesione di primo grado del semimembranoso della coscia destra, con tempi di recupero di circa 3 settimane.