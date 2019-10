Metà ottobre, tempo di bilanci. Per chi, come noi, ha scelto di fare l'asta dopo la fine del mercato, la prima vera pausa delle nazionali è questa. Mentre l'Italia di Mancini cerca la qualificazione a Euro 2020, nella redazione dic'è chi gode, chi si lecca le ferite, chi pensa al mercato, chi maledice la propria squadra. Nessuno però festeggia, i tempi non possono essere maturi.Le prima cinque giornate hanno parlato chiaro, nessuno ha fatto meglio.dalla sorpresa (sfido a non considerarla tale dopo l'annata horror a Firenze) Simeone e dalla scommesse Castrovilli, voluto fortemente in fase d'asta.. Può contare su Kolarov, Ribery, Gomez, Ramsey, Dzeko, Belotti, in un fantacalcio a 10 'tantissima roba'. Come abbiamo fatto a lasciargli tutte queste prelibatezze? Ce lo chiediamo anche noi.Sensi, suo grande obiettivo insieme a Zaniolo, sta confermando le aspettative, così come Higuain. In difesa le garanzie sono Di Lorenzo e Acerbi, in mezzo la sorpresa è Cuadrado, che nessuno dava titolare all'inizio dell'anno. Insieme al Pipa, là davanti, Berardi, Inglese (nonostante il rigore sbagliato contro il Sassuolo) e OrsoliniTaglieri fa rima con Ciro il Grande, Immobile è il suo salvatore, così come lo è stato Llorente, pagato solo 8 e autore di due gol a Lecce. In mezzo paga lo scarso rendimento di Calhanoglu e Schone, ma Ruiz e Khedira lo hanno fatto più volte sorridere. 'Trama' ha fatto un centrocampo da urlo, con Verdi, Suso, Brozovic e Under, ma non ha mai avuto il turco e diciamo la verità lo spagnolo sta deludendo. Meglio il fedelissimo Miguel Veloso. Là davanti ha speso tutti i soldi per Lukaku, che sta vivendo una stagione sulle montagne russe.A 5 troviamo 3 squadre. Il campione in carica Giudici, che in coppia con Guarro, paga l'infortunio di Nainggolan e la stagione non esaltante di Callejon, sebbene punti alla mano siano dietro solo ai primi due (media 71.7). Il motore 2000 Tonali-Kulusevski per ora non bastano, così come non è pienamente sufficiente l'attacco. Sanchez, Balotelli, Kouamé e Dybala formano un grande reparto, serve però qualche gol in più.. In mezzo, però, Pjanic, Nandez e Luis Alberto stanno facendo grandi cose, il futuro può essere roseo soprattutto se Pioli troverà la medicina giusta per curare il polacco.ma hanno grande potenziale. In mezzo hanno Pulgar e De Paul, tornato a disposizione il weekend scorso dopo tre turni di squalifica, davanti Petagna sa fare gol.64.1 di media è troppo poco per sognare in grande. Ho fatto una squadra di scommesse, il margine di errore è troppo alto. Zielinski mi sta 'diludendo', così come Paquetà. Mi aspettavo maggiore considerazione per Malinovskiy e maggiori bonus da Mkhitaryan, quelli che avrebbe dovuto garantirmi Correa, dopo il preseason da urlo. Il Tucu mi ha fatto piangere, Milik incazzare. Nelle ultime due non ho avuto Caputo, spero possa essere il mio salvatore.Certo, ci sono Donnarumma e Leao, ma per ora non bastano. Per ora, perchè la stagione è lunga. In fondo tutti la pensano come Albrizio: "Credo nella mia squadra, risalirò'. Appuntamento alla prossima.