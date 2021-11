Nel corso di un'intervista al Corriere dello Sport, l'allenatore del Venezia Paolo Zanetti ha parlato anche di Johnsen, convocato per la prima volta dal ct della Norvegia: "Per me è un oroglio. L'Ajax ce l'ha lasciato e qui è cresciuto. Presto tornerà dall'infortunio, e vedrete che inizierà anche a segnare".