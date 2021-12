In una bella serata c'è una nota stonata per l'Inter. Al 58' della partita contro la Roma infatti Joaquin Correa è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. L'argentino è uscito con le mani in faccia, toccandosi la coscia sinistra.

Poi in panchina, in lacrime, ha detto "ho sentito tirare". Gli esami chiariranno l'entità dell'infortunio.