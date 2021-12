Un piccolo contrattempo per la Juventus nella serata di Bologna, che ha restituito il sorriso e i tre punti alla formazione di Massimiliano Allegri. Nel finale di partita il difensore Luca Pellegrini ha dovuto abbandonare il campo per un problema al polpaccio che andrà valutato nelle prossime ore. L'ex Genoa ha accusato un indurimento e soltanto gli esami strumentali stabiliranno se il terzino sarà recuperabile o meno per la sfida col Cagliari di martedì prossimo.