Ciro Immobile e il recupero per la partita con la Juventus di sabato pomeriggio che ha sempre più le fattezze di una missione impossibile. L'edema al polpaccio infortunato in Nazionale non si è ancora riassorbito e Sarri e lo staff medico della Lazio non vogliono correre rischi inutili. L'idea è di risparmiargli pure la trasferta di Europa League contro lo Spartak Mosca per riaverlo contro il Napoli il prossimo 28 novembre.