La Lazio rischia di dover fare a meno di Ciro Immobile per circa un mese e nelle prossime gare, Maurizio Sarri dovrà reinventare il proprio attacco. La punta italiana soffre di un problema serio al polpaccio e costringerà l'allenatore a modificare il proprio 4-3-3.



Non è ancora alta, infatti, la fiducia in Muriqi che sarebbe il sostituto naturale e con un Zaccagni che sta ritrovando la condizione, la prima scelta potrebbe essere l'accentramento di Pedro da falso 9 con l'ex-Verona schierato sull'esterno di sinistra e con Felipe Anderson a destra. In alternativa potrebbe essere proprio Zaccagni a ricoprire il ruolo di falso 9 con Pedro confermato in fascia.