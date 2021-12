Nessun allarme per Pedro, sostituito da Maurizio Sarri durante l'intervallo di Sassuolo-Lazio. Per l'attaccante spagnolo, sostituito da Felipe Anderson, si tratta solamente di un affaticamento muscolare. A riportarlo è Dazn, che racconta come non sia nulla di grave, con l'allenatore che ha deciso di non rischiarlo risparmiandolo in vista delle prossime partite.