La Sampdoria è tornata subito in campo il giorno dopo la vittoria sul campo della Salernitana. Questo il report dell'allenamento da parte del club blucerchiato: "Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con la Salernitana; allenamento completo per gli altri componenti della rosa a cui si sono aggiunti anche i Primavera Niccolò Bianchi, Gioacchino Catania, Louis Dolcini, Simone Napoli, Liam Perego, Luca Polli, Ivan Saio, Alfonso Sepe e Marco Somma.



Per quanto riguarda i singoli, Manolo Gabbiadini ha svolto una sessione di scarico personalizzata in piscina; individuale sul campo invece per Maya Yoshida. Nik Prelec e Ronaldo Vieira proseguono il proprio percorso di recupero agonistico. Soltanto terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard, Fabio Depaoli (affaticamento accusato durante la rifinitura alla gara di Salerno) ed Ernesto Torregrossa.