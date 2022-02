Brutta tegola per la Sampdoria, che perde Manolo Gabbiadini: al 35' della sfida con il Sassuolo l'attaccante si è fermato per un problema al ginocchio sinistro rimediato da solo nel tentativo di arrivare su un pallone. Al suo posto Giampaolo ha inserito Supryaga, per Gabbiadini attesi gli esami strumentali.