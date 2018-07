In palio ci sono dei Buoni Regalo Amazon.it *: dal valore di 100 € per i potenziali vincitori delle classifiche settimanali.- Nicolò(abbiamo dovuto censurare il suo nickname che richiama l'ex interista...) vince la classifica della quarta settimana aggiudicandosi un Buono Regalo Amazon.it * dal valore di 100 € con 14 punti frutto dei passaggi dialla Sampdoria (2),all'Udinese (1),alla Roma (3),all'Atalanta (3) eal Monaco (5).- In palio ci sono altri Buono Regalo Amazon.it *: dal valore di 100 € per i potenziali vincitori delle ultime 3 classifiche settimanali; di 500 € per il primo classificato, di 250 € per il secondo classificato e di 150 € per il terzo classificato nella. Per questo motivo al momento sul podio cimino83 precede Alberto Spinelli e jarekmace85. Tutti e tre sono a quota 30 punti. Ecco i trasferimenti che hanno indovinato con le relative quote.cimino83:al Liverpool (15),alla Lazio (5),al West Ham (5) eal Napoli (5).Alberto Spinelli:alla Lazio (3),al PSG (1),alla Juventus (25) eal Napoli (1).jarekmace85:alla Juventus (15) eal Liverpool (15).QuindiI punti vengono assegnati quando il trasferimento del calciatore in questione viene ufficializzato dal club che lo ingaggia o da quello che lo cede. Chi gioca sulla permanenza dei calciatori nelle squadre di cui già fanno parte (es.), potrà fare punti con loro solo nell'ultima classifica parziale e in quella finale perché la certezza che non si trasferiscano in un altro club ci sarà solo alla chiusura del mercato estivo (17 agosto).Ecco i calciatori ancora in gioco:- Da lunedì 30 luglio è possibile compilare una nuova schedina con anche questi10 nuovi calciatori:(Milan),(Benevento),(Juventus),(Siviglia),(PSG),(Juventus),(Udinese),(Manchester United),(Siviglia),(West Ham).*Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal