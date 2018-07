Il principio è semplice: bisogna indovinare a quali squadre verranno trasferiti i calciatori. Noi ve ne forniamo inizialmente una lista di 50, tra i quali ne potrete sceglierne 10 e indicare la società che - a vostro avviso - li

ingaggeranno

durante il mercato estivo. Ovviamente, però, non tutti i trasferimenti azzeccati hanno lo stesso valore, perché ce ne sono alcuni più probabili e altri meno. Perciò, abbiamo assegnato a ogni trasferimento un valore, una quota, un coefficiente: più è alto, più il trasferimento è improbabile e più punti conquistate se questo affare va in porto. Non solo: il coefficiente varia in base alle notizie di mercato che arrivano e che, ovviamente, potete seguire su Calciomercato.com.

I colpi già ufficializzati di questa settimana sono Buffon al PSG e Barreca al Monaco, ma altri ne stanno arrivando. Direttamente dalla redazione di Calciomercato.com i nostri Alessandro De Felice e Andrea Sereni vi lanciano la sfida, giocando le loro schedine settimanali. Cosa ne pensate?