La prende sul ridere Jessica Malena, moglie di Ciro Immobile che riceve costantemente messaggi dai tanti fantallenatori che hanno puntato su suo marito per vincere il Fanta. A questo giro, però, qualcuno le ha fatto una richiesta davvero particolare che la compagna del bomber della Lazio ha voluto condividere su Instagram: "Ciao Jessica, ti chiediamo di non infastidire tuo marito e di dormire sul divano perché potresti avere qualche batterio e lui non può ammalarsi perché deve segnarci".