Ospite di "Un giorno da pecora" su Radio Rai, la giornalista e conduttrice Paola Ferrari ha risposto in modo leggero alle domande di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, svariando dalle amiche ai flirt, dalla politica al rapporto con De Benedetti. Ad un certo punto, di fronte alla domanda: "Se dovesse fare una pazzia per una donna, per chi la farebbe?", la Ferrari ha risposto: "Mi state chiedendo se dovessi fare una pazzia per una donna per chi la farei? Elodie mi piace molto, ma credo che la farei per Diletta Leotta. Per me lei rappresenta la bellezza, anche se dopo la gravidanza impiegherà un po' per tornare in forma".



