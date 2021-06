Tra i giocatori seguiti dal Torino per rinforzare la fascia sinistra c'è anche Mohamed Fares della Lazio. L'algerino è un vecchio pallino del dt Davide Vagnati che nel 2018 lo aveva acquistato alla Spal dal Verona e ora lo vorrebbe anche nella squadra granata.



La trattativa non sarà però semplice per via dei rapporti tra Urbano Cairo e Claudio Lotito. Il presidente bianconceleste difficilmente scenderà a compromessi con il collega e venderà il giocatore solamente alla sue condizioni.