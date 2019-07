Continua la ricerca del Torino all'esterno sinistro richiesto da Walter Mazzarri come rinforzo in vista della prossima stagione. Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione dalla società granata c'è sempre Mohamed Fares, esterno di proprietà della Spal che, in questa sessione di mercato, potrebbe però cambiare squadra.



Fares, infatti, sembrerebbe voler cambiare squadra e il Torino segue con attenzione la vicenda. Sul giocatore però è forte anche l'interesse del Sassuolo.