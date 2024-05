Farioli vede l'Europa col Nizza, ma il futuro è altrove: le voci sul ritorno in Italia e la mossa dell'Ajax

La stagione disi avvicina al suo epilogo finale, con un nome tra tutti seguito con grande attenzione anche dall'Italia: quello di. Il tecnico del, che per gran parte del campionato ha campeggiato nelle zone più nobili della classifica, si giocherà tutto nelle ultime due sfide stagionali, partendo dal matchgià campione, in programma per questa sera alle 21. Tutto o quasi, perché - complice anche la direzione poco certa del progetto Nizza - il destino di Farioli sembra sempre più

Sul campo dell'Allianz Riviera, dove i campioni di Francia di Luis Enrique questa sera saranno ospiti della squadra di Farioli nel recupero della trentaduesima giornata, si proverà ad apparecchiare la tavola per un importante finale di stagione. Vincendo contro i parigini,. E così all'ultima di campionato, in programma per il prossimo 19 maggio, la compagine nizzarda sfiderebbe proprio ilper un posto tra le prime 4, ergo in. Passando dai preliminari in caso di 4° posto, mentre il sorpasso anche sul Brest (che affronterà il Tolosa) garantirebbe l'accesso diretto alla competizione.

Se da un lato i risultati sportivi sono incoraggianti (il posto almeno in Europa League è già garantito), dall'altro. E questo perché lo staff che ha traghettato fino a qui il Nizza in questa stagione è destinato a sgretolarsi con la partenza sempre più probabile non solo dell'allenatore, ma anche del direttore sportivo. Il ds del Nizzaè infatti vicino al passaggio alla, dove andrà a prendere il posto di Tiago Pinto, mentre- come detto - va. Attorno a questo imminente smembramento, la sensazione che il patron Jim Ratcliffe, numero uno di Ineos che possiede anche della maggioranza del, vogliasul progetto legato ai Red Devils. Le ambizioni del Nizza, così, subirebbero dunque un deciso ridimensionamento e il progetto tecnico andrebbe riscritto da capo.

Situazione societaria a parte, non può certo passare inosservato quanto fatto da Farioli in una stagione in cui, a tratti, si è sussurrata anche la possibilità di competere per il titolo di Ligue 1., la squadra rossonera ha offerto una prima parte di campionato di grande spessore, salvo poi cedere da febbraio e metà marzo perdendo terreno in classifica con un blackout di 5 turni senza vittoria. Messi sulla bilancia, tuttavia,, tanto da attirare sul tecnico italiano, plasmato al Sassuolo da Roberto De Zerbi, gli occhi di diversi club. In Italia si sono fatti i nomi dellaper il dopo Italiano (Farioli è originario della Toscana), ma anche è comparso anche tra i candidati per ilin relazione al lungo casting ancora in corso. A dirla tutta, Farioli non ha mai allontanato la possibilità di tornare in Italia, definendo "piacevoli" le voci su un ritorno nel Belpaese.

Tutti gli indizi portano però in direzioneper il trasferimento all'Amsterdam Arena a fine stagione. Da risolvere ancora la situazione che riguarda, visto che l'allenatore è sotto. Uno sforzo che l'Ajax sembra determinato a fare: la stagione difficile dei lancieri (5° posto in campionato) ha infatti convinto i vertici olandesi a ripartire da un progetto nuovo, fondato sulla ricerca di idee innovative e fresche. E chi meglio di un tecnico della nouvelle vague dezerbiana per ridare una spinta ad un club con la storia e la tradizione dell'Ajax? Per il club di Amsterdam la scelta di Farioli costituisce sicuramente un tentativo di apertura alle novità, considerando che