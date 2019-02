. Due mesi abbondanti di nulla e poi le dimissioni. Era il 4 dicembre 2018 quando Clive Ian Richardson sbarcava a Palermo per tenere la conferenza stampa di presentazione alla città e alla tifoseria, unitamente a David Platt (che poi ha salutato di gran corsa la combriccola) e a James Sheehan.. Nel mezzo, oltre 60 giorni spesi a impressionare la piazza con effetti speciali, grazie a quel turbinare di sigle e nomi societari che come le chiacchiere hanno lasciato la situazione al punto di partenza. Cioè a zero. O meglio, ai 10 euro sborsati per mettere le mani su una società fra le più importanti del calcio italiano. E c’è da augurarsi che almeno mister Richardson abbia imparato qualche parola d’italiano, durante questi due mesi. E magari anche una sola in palermitano, ma veramente essenziale: minchiatari.Nella lettera di dimissioni fatta pervenire alle testate giornalistiche locali, Richardson fa sapere che toglie il disturbo . Ma dice anche altro. Fornisce un chiarimento il cui primo effetto è aggiungere confusione a confusione. E visto come sono andate le cose in casa rosanero da dicembre a oggi, tale dato è meno paradossale di quanto sembri. Perché durante i due mesi di proprietà (?) inglese del Palermo, la linea evolutiva è stata proprio questa: ogni tappa addizionava fumo (di Londra) anziché diradarlo. E dunque, l’ultimo chiarimento-che-confonde è una versione delle cose buona a dissolvere il segreto a tutti noto. Il signor Richardson era soltanto un consulente. Giunto in Sicilia per condurre una due diligence sui conti della società rosanero. Quel che è più,(“Mai in nessun momento io o il mio team siamo stati coinvolti nel processo di raccolta fondi”). E verrebbe da chiedergli perché mai non l’abbia detto subito, invece di contribuire col proprio silenzio a perpetuare l’equivoco. Lost in transalation? Richardson conclude rivelando di averci persino rimesso di tasca propria, al termine di questo periodo passato a Palermo. Francamente, sono fatti suoi. Ancor più francamente: difficile credere sia un tipo così ingenuo. Ma ciò che conta è la verità definitiva (almeno fino a oggi pomeriggio) emersa dalla lettera di dimissioni. Richardson e il suo team erano consulenti “del signor Corrado Coen, del signor Emanuele Facile e del suo team”. E in attesa di una smentita dai diretti interessati, che a questo punto vale il giusto, ecco il quadro della situazione per come ce lo illustra il comunicato di Richardson. A tirare le fila dell’operazione sarebbero stati Corrado Coen, e Emanuele Facile. Coen è un personaggio indicato come vicino a Maurizio Zamparini e al fondo maltese Abalon , nonché recentemente condannato due volte dal Tribunale di Milano: 6 anni a febbraio 2018 per la vicenda Moviemax 5 anni e mezzo a ottobre 2018 per la bancarotta della società Norman95. Quanto a Emanuele Facile, attuale amministratore delegato dell’Us Città di Palermo, è socio fondatore di Financial Innovations . Cioè la società che attraverso l’altro fondatore, Maurizio Belli, ha fatto da advisor per la “cessione del Palermo agli inglesi”. E qui il rompicapo si fa irrisolvibile.. Ma rischia d’essere tragica, per il Palermo e per la sua gente.@pippoevai