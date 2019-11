Dopo quanto vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane ( QUI QUI ), oggi la vicenda si è arricchita di un nuovo episodio. Come riferisce Gazzetta.it,a riscaldarsi e la Reggina dall'altra parte. Il tutto a causa dei noti problemi del club laziale, con il passaggio di consegne dall'ex presidente Riccardo Curci alla nuova proprietà della Ital Diesel e lo sciopero dei giocatori per gli stipendi non pagati.Dopo lo sciopero dei giocatori, il tecnico Bruno Caneo è tornato a casa, e il suo vice, Antonio Maschio, si è chiamato fuori all'ultimo con un certificato medico. Oggi sulla panchina del Rieti si sarebbe dovuto sedere Pezzotti, allenatore della Berretti, che però ha la licenza Uefa B, e che quando ha guidato la squadra per tre partite aveva avuto una deroga di un mese. Quella stessa deroga stavolta il Rieti non l'ha richiesta, convinto che in panchina potesse andare Maschio. Per questo motivo il match non si è disputato.