C'è grande interesse per il sorteggio dei gironi di Champions League, in programma domani alle 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo. Le 32 squadre, delle quali quattro italiane, sono suddivise in 4 fasce: la prima è composta dai detentori di Champions e Europa League e dai campioni nazionali dei sei campionati con il ranking più alto. Le altre fasce sono determinate dal ranking Uefa. L'unica certezza è che all'interno di un girone non ci potranno essere club dello stesso Paese. Da questa stagione cambiano gli orari della Champions: le partite verranno giocate alle 19 e alle 21.



PRIMA FASCIA: Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, JUVENTUS, Lokomotiv Mosca, Psg e Manchester City



SECONDA FASCIA: Borussia Dortmund, Porto, Manchester United, Shakhtar, NAPOLI, Benfica, Tottenham e ROMA



TERZA FASCIA: ​Liverpool, Schalke, Lione, Monaco, Valencia, Psv, Ajax e CSKA Mosca



QUARTA FASCIA: Young Boys, Stella Rossa, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, INTER, Hoffenheim e AEK Atene