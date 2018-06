Da ieri è ufficiale, il Milan avrà la prima squadra femminile e parteciperà al campionato di Serie A dalla stagione 2018/19, dopo aver acquisito il titolo sportivo dall'A.C.F. Brescia CF. Ecco le parole dell'ad Marco Fassone: "È certamente un giorno importante. Auspico che l’ingresso del Milan nella Serie A femminile possa agire da volano per lo sviluppo dell'intero movimento, innalzandone il valore e prestigio, e avvicinando così il nostro campionato a quelli delle nazioni più competitive. Infonderemo anche alle nuove atlete il nostro know how e DNA sportivo, con il massimo impegno e energia."



PARLA IL PRESIDENTE DEL BRESCIA - Giuseppe Cesari, presidente dell’A.C.F. Brescia CF, ha commentato: "È un capitolo che si chiude per noi, ma sono convinto che il Milan metterà lo stesso impegno, la stessa passione e avrà la stessa sensibilità nel proseguire il percorso intrapreso più di trent'anni fa. Lavorare nel calcio femminile mi ha permesso di raccogliere grandi soddisfazioni sia dal punto di vista umano che professionale. Ringrazio le giocatrici e gli staff che nel corso degli anni si sono sempre dimostrati all’altezza del nome e del progetto che abbiamo portato avanti. Un grande in bocca al lupo al Milan per il futuro calcistico".