Nel giorno tanto atteso dal Milan della discussione con la Uefa delle sanzioni per le violazioni in tema di Fair Play Finanziario per il periodo 2014/2017, l'ex amministratore delegato e direttore generaleha rilasciato un'intervista a Il Sole 24 Ore. L'ex dirigente rossonero è stato licenziato per giusta causa dal club via Aldo Rossi, vedendosi contestati alcuni aspetti della gestione societaria. Da qui la decisione di ricorrere in giudizio contro il Milan: "Al Milan avevo la carica di ad e direttore generale. Le cifre non le voglio commentare, ma. Deciderà il giudice a questo punto".Fassone ha difeso il suo operato, riferendosi in particolare alle perdite accumulate con lui in carica: ". Il rosso di 126 milioni comprende 45 milioni di componenti straordinarie, spesate integralmente da Elliott, dovute per 22 milioni a svalutazioni di giocatori come Kalinic e Bacca. Per 17.5 milioni ad accantonamenti per me e altri 5 manager che sono usciti dal club. E per la parte restante per pagare i giocatori della seconda squadra, che è stata abbandonata, e per accantonare le risorse per un’eventuale multa dell’Uefa., che sarebbe stata migliore rispetto al business plan iniziale di 10 milioni".Sul business plan presentato alla Uefa e poi clamorosamente bocciato: "Sicuramente. Poi, come si è visto, la Cina ha dato zero, ma siamo comunque riusciti a compensare con i ricavi da stadio e soprattutto plusvalenze.".Su Yonghong Li: "Ogni tanto mi capita di sentire il suo braccio destro David Li. Ignoro da dove siano arrivati i soldi dell’operazione. Se fossero suoi o in prestito.. Ha sorpreso anche me questa decisione".Infine, un retroscena di mercato su: "Mister Li voleva Ronaldo perché riteneva che avesse una grande forza sul mercato cinese.. Poi convinsi Mr Li a lasciare perdere il sogno, in quanto Ronaldo costava troppo".