...al club qatariota. Anche in questo caso sono stati violati due articoli del Regolamento Fifa sullo Statuto e il Trasferimento dei Calciatori (RSTP nell'acronimo inglese): il paragrafo 1 dell'articolo 18bis e l'articolo 4, paragrafo 3 dell'allegato 3.e dell'articolo che a partire dal 1° gennaio 2008 ha provato a normarle. Ciò che conferma le considerazioni espresse due giorni fa:. Fino a che non le si eleverà in modo drastico, costerà meno violare le regole che rispettarle. Ma passiamo a illustrare i fatti., club che milita nella seconda divisione spagnola,. Calciatore che, incidentalmente, da fonti di stampa spagnola veniva dato in dotazione “al fondo di calciatori di Gino Pozzo” . In quei giorni di fine gennaio di un anno fa. Se ci si limitasse a ciò, nulla di strano. Ma, riprodotta in entrambi i testi delle decisioni con cui il Fifa Disciplinary Committee sanziona i club ( qui quello relativo all'Udinese). Ne riportiamoche fra l'altro contiene un passaggio poco chiaro rispetto alle scadenze: “".(settanta per cento)(centocinquantamila/00), prima del 30 giugno 2019 (da qui in avanti “Costo fisso per il prestito”), a meno che si abbia una risoluzione anticipata del prestito, eventualità per la quale la presente clausola diverrebbe inefficace e mancante di effetti”.– Prima di commentare oltre, un'annotazione: forse siamo tardi di comprendonio, ma nemmeno alla cinquantesima rilettura siamo riusciti a cogliere il senso di quel passaggio in cui si parla di “entro” e poi di “prima” rispetto alla data del 30 giugno 2019. Ma al di là di questa sottigliezza, rimane, salvo pagare una penale in caso d'inadempienza. Uno schema che rientra pienamente nel dettato dell', di cui riportiamo il testo: “(employment) e trasferimenti, le sue politiche e le performance della sua squadra”.. In termini di policy,(e dunque forzare lo staff tecnico). Ciò accadrebbe anche nel caso in cui calciatori pari o migliori di lui possano aspirare a quella posizione in campo? Probabile. E tutto ciò costituirebbe un caso di influenza del club cedente sul club destinatario, ciò che dal dettato della norma è esplicitamente vietato: nessun club può dar vita a un contratto che dia modo di influenzare l'altro club o di esserne influenzato. Vanno inoltre sottolineati almeno due altri punti.Primo. In genere ci s'imbatte in formule di prestito con incentivi in denaro al club che riceve il calciatore, affinché lo faccia giocare. In casi del genere la formula è dunque: se me lo fai giocare ti pago.. Tanto più che si avrebbe il rischio di un club che valorizzi un calciatore per un altro club facendolo giocare, e che persino debba pagare quel club per non averglielo valorizzato abbastanza. No comment.Secondo. Per quanto ci riguarda,A ogni modo, nei prossimi giorni valuteremo altre decisioni dello Uefa Disciplinary Committee in cui la questione dei diritti del calciatore emerge palesemente.”.– Dopo un anno d'istruttoria seguita alla segnalazione del Fifa Transfer Matching System (TMS),. Che portano argomenti ritenuti non sufficienti. Sia l'Udinese che il Cadice vengono sanzionati.Per la cronaca, . Il calcolo dice che 13 partite su 19 costituiscono il 68,42%. Dunque. Avrà indennizzato l'Udinese, dopo averle tenuto attivo un calciatore e dunque averglielo valorizzato? Interrogativo a cui soltanto le parti interessate potrebbero rispondere.@pippoevai