Momenti difficili per la Marat Football Management, società del noto procuratore Mario Giuffredi, che gestisce diversi calciatori come Hysaj, Veretout, Mario Rui, Di Lorenzo, Biraghi. All'azienda sono stati sequestrati 1,6 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Napoli. Indagati il legale rappresentante della società e altre cinque persone per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti.



Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la Marat avrebbe pagato per servizi mai effettuati. I soldi, una volta versati sui conti correnti delle società dilettantistiche, venivano prelevati da terzi in piccole somme e poi restituiti alla stessa società. L'indagine è stata coordinata dal pm Cristina Ribera e da Vincenzo Piscitelli, analizzando operazioni effettuate tra il 2018 e il 2019 che ammonterebbero a oltre 3 milioni di euro.