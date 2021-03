Il momento di ripresa da parte del Napoli coincide con il ritorno disolo una rete contro il Benevento. Esattamente nove mesi fa arrivava il rinnovo per lui, inizialmente inatteso, con l'ipotesi di un addio e di un possibile trasferimento all'Inter che prendevano sempre più quota. Alla fine Mertens è rimasto in azzurro, ha deciso di far parte ancora del progetto azzurro fino al 2022, quando avrà compiuto 35 anni.- Mertens è arrivato al Napoli nel 2013 come esterno sinistro offensivo. Nel corso degli anni peròCon l'arrivo di Osimhen, Gattuso gli ha dato una nuova collocazione, quella di trequartista alle spalle della prima punta. Quella era l'idea per far coesistere un giocatore importante come Mertens e l'acquisto più costoso della storia del Napoli, Osimhen. Il passaggio al 4-2-3-1 ha avuto qualche problema, così come- L'annata fin qui è stata sicuramente la più deludente, maiIl belga sta avendo un'involuzione netta, si va verso i 10 gol e 12 assist del 2014/15, quando era la riserva di Insigne (prima dell'infortunio) e giocava ala sinistra, o verso gli 11 gol e 7 assist della stagione successiva, quando rappresentava sempre l'alternativa all'attuale capitano del Napoli. Complice anche l'infortunio alla caviglia riportato lo scorso 16 dicembre contro l'Inter che lo ha tenuto diverso tempo fuori dal campo. Tre settimane fa, il 25 febbraio, è rientrato definitivamente, con lo staff medico che ha dato l'ok definitivo dopo la ricaduta di fine gennaio. Ora ci si aspetta di vedere il miglior Mertens, Gattuso si sta affidando a lui ricercandolo prima punta, dove ha mostrato il suo killer istinct nel corso degli anni. I risultati però nelle ultime gare non è stato quello desiderato:Troppo statico, pochi guizzi "alla Mertens", anche due giorni fa contro il Milan quando nelle gambe aveva la settimana tipo per lavorare senza sovraccarichi. Quel calciatore capace di tirare fuori la giocata dal nulla è lontano,al tramontare di una carriera dove è entrato di diritto nella storia del Napoli diventando il marcatore azzurro più prolifico di sempre.