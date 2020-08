Intervistato da Jogo Bonito, il centrocampista Fausto Vera, obiettivo di mercato del Torino, ha parlato della trattativa per il suo possibile trasferimento in granata, anche se per il momento ha rifiutato la prima offerta giuntagli dal club granata.



"Sono arrivate due offerte formali ma entrambe sono state respinte. Né la società né io eravamo d’accordo con quei numeri. Continueremo a parlare con le società interessate” ha dichiarato il regista argentino. Davide Vagnati sta comunque mentendo vivi i contatti con il giovane regista, nel caso in cui l'affare non dovesse andare in porto l'alternativa è Lucas Biglia, con cui c'è già un accordo.