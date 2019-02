La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Si può riassumere un po’ così l’attuale stagione di, che quando sembrava essersi ripreso ha invece trovato nuovamente sulla sua strada un infortunio che lo terrà fuori ancora per parecchie settimane. Come sta il ragazzo?- “Era riuscito a tornare in campo nel match perso contro il Milan, ma Andrea continua ad essere sfortunato.. Ora deve stare un po’ fermo, deve continuare a fare la riabilitazione. Sta combattendo questo tipo di situazione con l’ottimismo, dal punto di vista mentale è sempre al top. Non so dire con certezza i suoi tempi di recupero, ma penso che lo rivedremo verso marzo”.