Federico Fazio, difensore Roma, ha risposto sul profilo Instagram della società giallorossa ad alcune domande dei tifosi:



Cosa avresti fatto se non fossi diventato calciatore?

"Finita la scuola, avevo iniziato la carriera di medicina. Forse sarei diventato un bravo dottore".



Perché ti chiamano “Comandante”?

"Il primo a chiamarmi così è stato un ragazzo dell’ufficio stampa e poi è rimasto così, Il Comandante".



Qual è il compagno di squadra più simpatico?

"Il più simpatico della squadra è Diego Perotti. Con lui rido troppo e lo conosco abbastanza".



Miglior momento con la maglia giallorossa?

"Il momento più bello di tutti è stata l’ultima partita di Totti. Vivere la sua ultima partita insieme a lui è stato un momento indimenticabile per me, per i tifosi e per tutti".