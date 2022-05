Sfumata la Serie A all’ultima giornata della stagione regolare, per il Monza di mister Stroppa il sogno di arrivare al massimo livello del calcio italiano non è sfumato. I playoff di Serie B infatti si sono aperti con la vittoria ottenuta in trasferta per 1-2 nel derby lombardo contro il Brescia e l’entusiasmo tra i tifosi è schizzato alle stelle. L’obiettivo numero uno rimane ovviamente la promozione, ma i tifosi sognano in grande. Secondo gli espertI, riporta Agipronews, il Monza della coppia Berlusconi-Galliani può puntare addirittura alla Champions League, opzione offerta dai bookie a quota 500. Impresa sicuramente difficile, ma la scalata compiuta nelle ultime stagioni dai biancorossi e la forza della proprietà consentono di coltivare sogni di gloria.