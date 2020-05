La Turchia ha fissato nel 12 giugno la data della ripresa della Super Lig e spera di riaprire gli stadi da luglio. "Il nostro obiettivo è completare il campionato - ha detto alla CNN turca Nihat Ozdemir, numero uno della federcalcio turca - Non vogliamo nemmeno pensare alla possibilità che non si giochi. Seguiamo l'esempio della Germania, i test verranno eseguiti in maniera frequente durante la preparazione. Se ci saranno i casi, li metteremo in quarantena e proseguiremo per la nostra strada, il calcio non si fermerà. All'inizio le partite saranno a porte chiuse, poi se le cose andranno bene forse potremmo giocare alcune partite a luglio con il pubblico sugli spalti".​