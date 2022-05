Nella serata di ieri a San Siro una pioggia di stelle è scesa in campo per un'iniziativa di beneficienza lanciata da Samuel Eto'o che si chiama Integration Heroes. Al Meazza è andato in scena uno show contro razzismo e a favore dell'inclusione che ha visto protagonisti in una partita tantissimi calciatori ed ex-calciatori oltre a personaggi dello spettacolo e della canzone. Madrina dell'evento e presentatrice in campo è stata la bellissima Federica Nargi, incantevolmente stretta in un bellisimo vestito nero e luccicante.



Eccola nella nostra gallery. Applusi!