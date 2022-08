Oggi è uscita una nuova versione di "Sapore", il singolo di Fedez feat. Tedua, certificato doppio disco di platino. La canzone è stata remixata dal produttore e deejay canadese Dzeko: "Quando mi ha contattato per propormi questa collaborazione - racconta Fedez - ho accettato subito con entusiasmo, non solo perché è un'artista di fama internazionale che apprezzo, ma anche perché ero davvero curioso di vedere, anzi ascoltare, cosa sarebbe nato dalla creatività e dal remix di sound così diversi. E il risultato è un bellissimo pezzo che sono certo farà ballare e divertire tutti".







Lo stesso Fedez ha parlato di Dzeko anche sui propri canali social in vacanza a Ibiza: "Non è il calciatore della Roma, ma un grande produttore americano". Per poi correggersi sempre su Instagram: "Gioca all'Inter, chiedo scusa per questa piccola gaffe. Mia moglie sa a memoria tutta la formazione dell'Inter, in porta c'è Toldo".

Al suo fianco Chiara Ferragni ha risposto mostrando il dito medio: "Amore dai, che rottura di …".