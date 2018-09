"L'essere umano ha due grandi difetti: l'incapacità di arrivare in orario e l'incapacità di mantenere le promesse. Io non posso garantirti che sarò sempre in orario, ma ti prometto che, anche se in ritardo, ci sarò per sempre". Fedez cita Bukowski, commuove e si commuove pronunciando la sua promessa di nozze a Chiara Ferragni sotto archi di rose bianche. Ieri a Noto in Sicilia è andato in scena il matrimonio italiano dell'anno tra il rapper e la fashion blogger.



Ancora Fedez: "Pensare che se nell'estate del 2016 non avessi scritto in maniera del tutto casuale una rima con il tuo nome (in Vorrei ma non posto, nda) noi oggi non saremmo qui, da un lato mi fa sorridere e dall'altro mi mette i brividi. Oggi siamo la dimostrazioni di cosa si può arrivare a fare per non buttare al cesso un bellissimo aneddoto".

La Ferragni: "Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona, e questa persona sei e sarai sempre tu".



Rito civile celebrato dal sindaco in giardino all'aperto, anticipato da una festa la sera prima e seguito da un ricevimento in un casale di campagna dell'Ottocento: Dimora delle Balze, con la piscina e una ruota panoramica in stile Coachella voluta dagli sposi. E un vero luna park: giostre coi cavalli, luminarie, stand per pop corn e zucchero filato.

Dopo le lacrime, al fatidico sì un lunghissimo bacio e il cielo si colora di verde, bianco e rosso sulle note di Sweet Disposition dei Temper Trap.



Completo blu senza cravatta con una rosa bianca all'occhiello per lo sposo; vestito e velo bianco, gonna di tulle e corpetto ricamato firmato Dior alla Grace Kelly con capelli raccolti per la sposa, che dopo la cerimonia si è cambiata per due volte l'abito (negli inserti della gonna la sagoma di un leone in omaggio al figlio Leone). E ha deciso di lasciare liberi gli ospiti di postare tutto ciò che vogliono sui social network, che hanno contribuito alla sua ascesa in carriera: "Mi sembra giusto così, per questo non ho accettato alcuna proposta di esclusiva".



Al contrario di Francesco Totti e Ilary Blasi, che il 19 giugno 2005 cedettero i diritti tv a Sky, devolendo il ricavato in beneficenza. L'ex capitano della Roma e la showgirl televisiva avevano chiesto di essere invitati e sono stati accontentati all'ultimo tramite una storia su Instagram, ma alla fine non si sono presentati. Assenti anche Mika, Paris Hilton, Dua Lipa, Max Pezzali, J-Ax e l'ormai ex amico Fabio Rovazzi, che ha lasciato la casa di produzione di Fedez (Newtopia) e si è allontano dal rapper.



Presenti invece Giusy Ferreri e Bebe Vio, arrivate in volo sull'aereo degli invitati. Addirittura il caso è arrivato in Parlamento: il deputato PD Anzaldi ha fatto un'interrogazione sull'accordo commerciale con Alitalia. Fedez ha ritwittato Michele Dell'Orco del Movimento 5 Stelle: "Se avesse messo lo stesso impegno critico sull'AirForceRenzi, forse avremmo eliminato uno spreco molto prima".

Niente lista nozze, Chiara e Federico hanno chiesto donazioni su GoFundMe per opere di bene: "Raccontateci le vostre storie, aiuteremo i più bisognosi", hanno detto ai loro follower.



Fedez ha cantato a Chiara "Favorisca i Sentimenti", che le aveva già dedicato quando le aveva chiesto di sposarlo in ginocchio durante un concerto all'Arena di Verona. Prima del gran finale a mezzanotte con taglio della torta, brindisi e fuochi d'artificio sulle note di Circle of Life di Elton John. Un matrimonio da favola tra la influencer numero 1 al mondo cresciuta a Cremona e poi volata a Los Angeles, che per caso inciampa nel rapper, nato a Rozzano e diventato grande a Milano. Una coppia da oltre 20 milioni di follower (14 milioni lei e 6 lui, quasi 7 volte tanto i 3 milioni della coppia Totti-Ilary) su Instagram, dove gli amici scrivono: "E vissero per sempre felici e contenti".