Si riparte. Con Chievo-Juventus e l'esordio in bianconero di Cristiano Ronaldo, oggi alle ore 18 parte la Serie A targata 2018/2019. Nonostante l'assenza della nostra Nazionale al Mondiale in Russia. quest'anno un calciomercato pirotecnico come non si vedeva da tanto tempo ha reso più entusiasmante l'attesa per il calcio d'inizio e per il conseguente immancabile fantacalcio. Del resto il nostro è da sempre definito il campionato più bello del mondo e, nel corso degli anni, lo hanno cantato e suonato da più parti. Rock 'n' gol ha selezionato 5 brani per dare il bentornato al campionato.



LA PRIMA DI CAMPIONATO - Luvanor & Willie Peyote

Uscito esattamente un anno fa, La prima di campionato è il singolo d'esordio del progetto musicale Luvanor, prodotto insieme al rapper torinese (e torinista), Willie Peyote (che già in precedenza aveva dedicato un pezzo all'ex capitano del Toro, Glik. "Io sono credente, ma la mia Chiesa è differente: è da giugno che aspetto settembre perché non so come occupare le domeniche", recita il testo dalla profonda dipendenza calcifica.



TI AMO, CAMPIONATO - Elio e le Storie Tese

Interisti da sempre, Elio e le Storie Tese non nascondono la propria fede in questo pezzo del 1998, contenuto nell'album Peerla, dove con ironia e satira elencano gli errori arbitrali che avrebbero (a loro dire) favorito la Juventus nel duello per lo scudetto contro l'Inter. Quest'anno la sfida al vertice potrebbe ripetersi, ma il Var dovrebbe aiutare a evitare le polemiche arbitrali e un eventuale nuovo pezzo degli Elii.



FROSINONE - Calcutta

Ce l'hanno fatta. Tra difficoltà nella stagione regolare e polemiche nella finale playoff contro il Palermo, i ragazzi di Moreno Longo sono riusciti nell'impresa di tornare in Serie A, riportando così di nuovo in voga il famoso ritornello di un pezzo di Calcutta. "Leggo il giornale, c'è Papa Francesco e il Frosinone in Serie A", recita il cantautore originario (e tifoso) di Latina. Insomma la situazione è la stessa di qualche anno fa (2015) quando uscì il pezzo, solo che ora Calcutta è un po' più famoso e riempie l'Arena di Verona.



LA PARTITA DI PALLONE - Rita Pavone

Qui ci si rifà a un po' di sano vintage. Era il 1962 quando Rita Pavone si lamentava della sua solitudine domenicale, mentre il partner andava allo stadio a vedere la partita di pallone. Tra moglie e marito non mettere il calcio, regola base da sempre impossibile da rispettare.



LUCI A SAN SIRO - Roberto Vecchioni

Quest'anno si riaccendono le luci sul Meazza, tra gare europee in notturna e stelle rossonerazzurre che illumineranno il campo. Tra Higuain, Lautaro Martinez, Bakayoko e Nainggolan, il mercato delle milanesi ha illuminato San Siro e forse gli Aldo, Giovanni & Giacomo di Tre Uomini e una Gamba potranno anche smettere di vivere di ricordi.