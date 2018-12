Non per l’usura del tempo, ma per volere di un destino multiforme: un incidente d’auto (), un colpo di pistola (), l’insistente accanirsi di una malattia: il Maestro, il medico Ziaco, il dirigente Bezzi, i “ragazzi”, Facco e l’ultimo, il “dottore”, l’”avvocato”, il più “istruito” della compagnia.Sempre professionalmente inappuntabile, infiammabile come una latta di benzina ma mai deragliando dall’onestà, dalla schiettezza, dalla rettitudine., a cominciare dalle origini umili di una famiglia operaia per finire in un letto d’ospedale che avrebbe dovuto lasciare il giorno dopo l’improvviso cedimento del suo fisico., dal 1970 al 1977, due nel Novara e cinque nella Lazio, 126 volte in campo, crisi depressive per i suoi vice., cuore laziale, una garanzia. Divenne ben presto laziale nell’anima,, partecipando al primo ma come ambasciatore di pace.Della Lazio il salvatore quando tornò a “casa” nella sua ultima stagione 81/82.Un parente telefonò da Sovico nello spogliatoio mentre la squadra stava andando in campo. Angelo Tonello, dirigente, raccolse la notizia: “Mi faccia chiamare”, gli disse la voce lasciando il numero. Tonello non volle turbare l’animo del giocatore, attese Felice nello spogliatoio in festa. Nella fretta Pulici infilò le scarpe di Gigi Martini e corse all’aeroporto. Dopo più di dieci anni ritrovò dentro una cassapanca la maglia indossata quel giorno di gloria, con uno sbaffo di gesso bianco su una manica: non ha mai saputo chi gliel’avesse conservata.