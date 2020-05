Felipe Melo a Fcinter1908.it pizzica l'Inter - di cui si dice tifoso - sull'unico errore commesso: "Per me un errore grande l'Inter lo ha fatto: doveva tenere Nainggolan in rosa. Hanno bocciato un giocatore vero, Radja è un grandissimo calciatore. Lo prenderei di nuovo all’Inter al 100%. Se fosse rimasto questa estate, l’Inter avrebbe 10 punti in più in classifica”.