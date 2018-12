Felipe Melo, ex centrocampista di Fiorentina e Juventus, ha parlato da doppio ex in vista della partita di questa sera del Franchi sulle pagine de Il Corriere Torino: "Credo che i bianconeri siano praticamente imbattibili, come hanno brillantemente dimostrato fino ad ora. L’arrivo di un grande campione come Ronaldo ha rappresentato qualcosa di molto importante. Oggi penso che vedrò un big match. E sono convinto che ci sarà da divertirsi, perché i tifosi e la squadra viola vivono la partita contro la Juventus proprio come se fosse una finale. I bianconeri quest’anno possono pensare davvero in grande, e cioè a vincere anche in Europa. Credo che questo, dopo l’arrivo di un certo Cristiano Ronaldo, sia per loro un sogno assolutamente realizzabile".