Felipe Melo, ex calciatore tra le altre di Juve e Inter, ha rilasciato un'intervista a El Clarin, nella quale ha parlato anche di Messi e Cristiano Ronaldo: "Messi è un giocatore unico. Quando giocavamo contro di lui, con la Seleçao, ci dicevamo che dovevamo prenderlo a calci uno alla volta, che dovevamo farlo a turno. Altrimenti era dura. Un giocatore così non c'è maniera di marcarlo. Penso che sia il migliore della storia. Non ho potuto veder giocare Pelé e di Maradona ho solo un lontano ricordo di Italia 90. Qui in Brasile dicono che Zico sia il più forte di tutti, ma io ho visto giocare Messi ed è incredibile. Anche meglio di Cristiano Ronaldo, perché lui ti può fare 5 gol, ma Leo li fa fare anche ai suoi compagni. È più completo".